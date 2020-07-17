МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу вырос по рублевому индексу Мосбиржи на фоне слабеющего рубля и роста американских площадок и при этом снизился по долларовому индексу РТС, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов пятницы вырос на 0,54%, до 2774,79 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,31%, до 1216,17 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" 19.37 мск рос на 32 копейки — до 71,85 рубля, курс евро — на 66 копеек, до 82,15 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,39% — до 43,2 доллара за баррель.

Однако по итогам недели индекс Мосбиржи потерял 0,9% на негативном внешнем фоне, также следует из данных торгов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – акции "Фармсинтеза" (8,85%), "Интер РАО" (5,52%), "Института стволовых клеток человека" (4,55%), "Яндекса" (2,75), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,48%), а также акции "Новатэка" (2,32%), "Детского мира" (2,12%), ТГК-1 (2,05%), ФСК "ЕЭС" (2,01%) и акции НМТП (1,82%).

"Акции "Интер РАО" в пятницу выросли после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В лидерах снижения – акции компании "Городские инновационные технологии" (-4,31%), "Галс-Девелопмент" (-2,47%), акции "Белона", входящего в группу ММК (-1,66%), префы группы "ГАЗ" (-1,44%), обыкновенные акции "Центрального телеграфа" (-1,31%), а также акции ЛСР (-0,86%), депозитарные расписки "Русагро" (-0,86%), ОГК-2 (-0,84%), обыкновенные акции "Мечела" (-0,82%) и депозитарные расписки Х5 (-0,77%).

ПРОГНОЗЫ

По мнению инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина, начало будущей недели может выдаться умеренно позитивным, в случае если градус напряженности между США и КНР не повысится, а вирусная угроза не продемонстрирует в ближайшие дни заметного усиления.

"Помимо конъюнктуры нефтяных цен и общерыночных настроений на динамику торгов продолжат влиять корпоративные новости, в частности операционные и финансовые результаты российских компаний за второй квартал. В понедельник Народный банк КНР определится с базовой кредитной ставкой, в России в этот день выйдет июньская статистика по объему розничных продаж и уровню безработицы", — напоминает он.

По его оценкам, индекс Мосбиржи в понедельник сформируется в диапазоне 2740-2790 пунктов.

На следующую сессию Валерий Емельянов из "Фридом Финанс" закладывает возвращение индекса Мосбиржи к уровням 2760-2790 пунктов, а при позитивном внешнем фоне рынок может вновь закрепиться выше 2800 пунктов.

В рамках предстоящей недели рынки продолжат находиться под риском активизации продаж, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Так, в мире продолжается активное распространение коронавируса, а ежедневные темпы прироста числа заболевших регулярно устанавливают новые максимумы. Аналогичная ситуация в США, где к концу недели количество новых случаев заражения в сутки превысило 77 тысяч человек, что более чем вдвое выше апрельских максимумов. В сложившихся обстоятельствах возможно восстановление карантинных ограничений в некоторых Штатах, что негативно повлияет на деловую активность и, соответственно, динамику американской экономики", — говорит он.

В свою очередь, данный фактор ухудшит отношение инвесторов к рисковым активам, резюмирует аналитик.