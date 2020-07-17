Курс рубля на завершающейся рабочей неделе ощутимо снижался к доллару и евро. При этом евро обновил максимумы с мая, поднявшись до 82,28 рубля, доллар протестировал психологически значимый уровень сопротивления 72 рубля. Более уверенная динамика евро обусловлена ростом европейской валюты на форексе и обновлением ею на неделе максимума с марта — на уровне 1,1452 доллара.

Фактором курсовой динамики оставалось движение денежных потоков на рынке, определяемое выплатой дивидендов российскими компаниями и конвертацией их в валюту инвесторами. В частности 14 июля завершила выплату дивидендов "Роснефть".

При этом стабилизация нефтяных котировок около 43 долларов за баррель и попытки их роста поддерживали курс рубля. Геополитические риски в контексте отношений между США и Китаем определяли общий аппетит к риску инвесторов на глобальных рынках.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю рос на 1,2 рубля до уровня 71,9 рубля, евро — на 2,3 рубля до 82,2 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом равнялась около 3,1 тысячи против 3,05 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ — СНИЖЕНИЕ

Рубль начал торговую неделю разнонаправленной динамикой против основных резервных валют, транслируя укрепление евро против доллара на форексе в направлении 1,14 доллара.

Ослаблению доллара способствовал рост аппетита к риску, о чем традиционно свидетельствует укрепление евро в основной валютной паре.

Инвесторы повернулись к риску, с оптимизмом встретив совместное заявление немецкой биотехнологической компании BioNTech и американского фармгиганта Pfizer о том, что две их экспериментальные вакцины против коронавируса получили статус ускоренного рассмотрения от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Игроки рынка обратили внимание на прогноз главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что госдолг России в текущем году вырастет до 16% ВВП с примерно 12,3%, но будет находиться в безопасной зоне. Россия своевременно снизила долг, это серьезный козырь в текущем экономическом состоянии, добавил он.

Однако поддержка курсу рубля быстро сошла на нет, и он пошел вниз против обеих основных резервных валют на фоне обострения геополитических рисков.

Участники рынка обратили внимание на отношения между США и Китаем. Американцы официально назвали незаконными претензии Пекина на офшорные ресурсы на большей части Южно-Китайского моря. Кроме того, Вашингтон обвинил КНР в попытках заполучить контроль над этими ресурсами путем угроз. Посольство КНР в США назвало заявления США "совершенно неоправданными".

США также ввели визовые ограничения для сотрудников китайских технологических компаний, включая Huawei, за причастность к "нарушению прав человека". Белый дом сообщил, что США в ближайшие недели предпримут действия в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других.

Инвесторы также вновь обратили внимание на новости о росте случаев заражения коронавирусом в США (до рекордных 77 тысяч в сутки) и введением в связи с этим карантинных ограничений в некоторых штатах. В частности, власти Калифорнии закрыли общественные учреждения, кинотеатры, музеи, зоопарки, развлекательные центры. Калифорния — самый густонаселенный штат США, там проживают около 40 миллионов человек.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели сопровождалось ослаблением рубля к доллару и евро. Перед выходными инвесторы, похоже, опять озаботились хеджированием санкционных рисков на фоне обсуждения ограничений в отношении "Северного потока — 2", а также обвинений России в хакерских атаках, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких западных странах.

Есть и внутренние факторы давления на рубль. Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин заявил о том, что формулировка совета директоров при июньском принятии решения по ключевой ставке была скорректирована по сравнению с апрельским заседанием. Это сделано, чтобы отразить тот факт, что дальнейший темп снижения, вероятно, будет более постепенным, что связано с тем, что существенная часть пространства для смягчения уже была использована, пояснил он. Это означает высокие риски скорой приостановки смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, поддерживавшей курс рубля.

Кроме того, игроки в последнее время обращают внимание на растущие объемы размещения долговых госбумаг РФ, что может уменьшить спрос на них и рублевую ликвидность, а соответственно – надавит на курс рубля.

Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на весь лимит в 50 миллиардов рублей при спросе в 188,835 миллиарда рублей. При этом замминистра финансов РФ Тимур Максимов заявил, что планы его ведомства по заимствованиям на 2020 год амбициозные, но выполнимые, впрочем, они могут быть и скорректированы.

Таким образом, рубль стоит у порога обновления минимумов с мая (72,3 к доллару), евро — уже на минимумах за 2,5 месяца.

Впрочем, предстоящее в пятницу заседание совета директоров по ключевой ставке ЦБ РФ сможет подпитать уверенность рублевых "быков", тем более, если регулятор даст понять, что мягкая денежно-кредитная политика сохранится на долгое время.