МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля вечером заметно снижается к доллару и евро на фоне ряда негативных факторов, в числе которых дешевеющая нефть марки Brent, конвертирование рублей в валюту для выплаты дивидендов иностранным инвесторам, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.36 мск пятницы рос на 33 копейки — до 71,86 рубля, курс евро — на 72 копейки, до 82,21 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,3% — до 43,24 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПРИДАВИЛА РУБЛЬ

Курс доллара вечером протестировал уровень в 72 рубля впервые с 7 июля, евро поднялся выше 82 рублей впервые с 4 мая. Стоимость нефти марки Brent хотя и остается выше 43 долларов за баррель, тем не менее показывает негативную динамику, что оказывает давление на отечественную валюту.

"Слабость рубля по отношению к доллару может объясняться коррекцией в нефти вкупе с концом рабочей недели. Евро добавил к этому собственный импульс – валюта вышла на локальные максимумы по отношению к доллару. И в паре с рублем это дало такой сильный двойной эффект", — отмечает Валерий Емельянов из "Фридом Финанс".

Стоит отметить и укрепление с самого утра курса евро на глобальных рынках, обращает внимание Юрий Кравченко из "Велес Капитала". "К концу дня пара евро-доллар прибавляла около полпроцента, и хорошие данные по рынку недвижимости в США смогли лишь на короткое время придать сил американской валюте, но не изменили расклад против евро. Впрочем, дневной максимум четверга после итогов заседания ЕЦБ евро в пятницу так и не смог обновить", — добавляет он.

Рубль по итогам недели занимает второе место в списке аутсайдеров валют развивающихся рынков: индонезийская рупия подешевела за 5 торговых дней на 1,8% к доллару, а рубль обесценился на 1,6%, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие Брокер".

Основное давление на рубль оказывала конвертация дивидендов, которые иностранные акционеры российских компаний забирали домой, считает аналитик.

Рыночные настроения остаются смешанными, отмечает Антон Покатович из "БКС Премьер".

"Тревоги инвесторов нарастают как в вирусной плоскости, так и в плоскости новых обострений в отношениях США и Китая. Во-вторых, против рубля выступает сезонность второго полугодия. В-третьих, одним из наиболее важных факторов для рубля остается санкционный фон по РФ, и мы видим, что в последнее время санкционная риторика в отношении России снова активизируется", — говорит эксперт.

Он также не исключает, что цикл снижения ключевой ставки ЦБ РФ может продолжиться в ближайшее время. При этом российский долг продолжит терять часть своей привлекательности для иностранных инвесторов в терминах доходности, что может приводить к оттокам иностранного капитала из российских активов, — добавляет Покатович.

ПРОГНОЗЫ

Покатович из "БКС Премьер" ожидает, что в понедельник курс рубля может формироваться в диапазоне 71,5-72,5 за доллар.

"Инвесторы обеспокоены крайне слабыми данными по динамике российского промышленного производства: просадка там оказалась глубже, чем ожидали, а восстановления пока не наблюдается – российская промышленность застряла в этой яме, не находя драйверов для преодоления негативных влияющих факторов. Вероятнее всего, рубль в итоге консолидируется где-то на этих уровнях, и некоторое время будет находиться в коридоре 71-72,5 рублей за доллар", — полагает Алексей Коренев из "Финама".

А Емельянов из "Фридом Финанс" начале следующей недели ожидает откат в обеих валютах. На нейтральном внешнем фоне доллар будет стремиться к диапазону 71-71,5 рубля, в случае позитивного настроя на рынках он может упасть и еще ниже, полагает он. Евро, вероятнее всего, ослабнет до 81-81,5 рубля, считает аналитик.