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МОСКВА, 17 июл /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Мы подтверждаем наш рейтинг "BBB-/A-3" в иностранной валюте и "BBB/A-2" в национальной валюте… для России. Прогноз стабильный", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.

Агентство полагает, что более низкие цены на нефть, сокращение ее добычи в рамках соглашения ОПЕК+ и неблагоприятное влияние пандемии COVID-19 приведёт к падению экономики РФ на 4,8% в 2020 году.

Стабильный прогноз отражает ожидания S&P относительно того, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые пандемия коронавируса создаёт для финансовой стабильности страны.

Агентство отмечает, что рейтинг РФ ограничен слабостью российской экономики, которая по-прежнему зависит от доходов от экспорта нефти и газа. Геополитическое напряжение, которое приводит к введению санкций в отношении РФ, может затормозить рост экономики России в долгосрочной перспективе, сообщает агентство.