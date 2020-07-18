МОСКВА, 18 июл /ПРАЙМ/. Роскомнадзор по согласованию с Генпрокуратурой 18 июня 2020 года снял требования по ограничению доступа к Telegram. После разблокировки в мессенджер в первую очередь вернулись те компании, которые и без того там присутствовали, но не могли это делать официально, при этом активно запускались и новые каналы — к Telegram, например, присоединились Сбербанк и ВТБ — всего за месяц число каналов увеличилось в разы; на этом фоне прогнозируется и расширение аудитории мессенджера.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений — так называемых ключей дешифрования. Принимая в июне решение о разблокировке, ведомство отметило, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

В тот же день российские ведомства, госкомпании, банки, театры, общественные организации и многие другие начали возвращать свои Telegram-каналы.

Одной из первой в списке "возвращенцев" стала Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. "Мы вернулись. Не знаем как вы, а мы очень скучали по нашему Telegram-каналу. Обещаем, вам будет с нами интересно, ведь здесь вы найдете самые оперативные новости о работе ФАС России", — сообщило ведомство в своем канале.

Сразу же после разблокировки ряд экспертов заявили РИА Новости, что на этом фоне аудитория мессенджера может вырасти. Крупнейший российский сотовый оператор "Билайн" зафиксировал резкий всплеск интереса к Telegram с момента заявления о его разблокировке. По данным "Билайн.Аналитика", пик интереса к Telegram у пользователей в Москве пришелся на первые часы после того, как об этом объявил Роскомнадзор (18 июня 15.00 мск). Трафик пользователей Yota в Telegram 19 июня вырос на 33%.

Кроме того, сотовые операторы заявили о том, что рассматривают возможность добавить Telegram в тарифы и опции, на которых трафик на мессенджеры и социальные сети не тарифицируется.

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Противостояние Роскомнадзора и Telegram началось в мае 2017 года, когда ведомство направило в Telegram письмо с просьбой предоставить данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации. Основатель Telegram Павел Дуров согласился предоставить регистрационные данные Telegram для включения мессенджера в реестр. При этом Дуров заявил, что Telegram не собирается выполнять требования "закона Яровой" (в частности, при использовании дополнительного кодирования сообщений пользователей представлять в ФСБ ключи для их декодирования), назвав его "нереализуемым технически".

На фоне спора Роскомнадзора и Telegram ФСБ сообщила, что террористы в России для связи между собой и со своими кураторами из-за границы наиболее активно используют Telegram. По данным службы, этот мессенджер использовался смертником и его зарубежным куратором на всех стадиях подготовки теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 года.

В середине июля 2017 года основатель Telegram заявил, что получил от ФСБ запросы на предоставление информации для декодирования сообщений в отношении шести номеров, использующих мессенджер. Однако он не ответил на запросы.

Результатом длительных споров стало решение Таганского районного суда Москвы 13 апреля 2018 года о блокировке доступа к мессенджеру на всей территории РФ из-за отказа компании предоставлять ФСБ ключи. Роскомнадзор внес мессенджер в реестр запрещенных интернет-ресурсов и 16 апреля 2018 года начал процедуру блокировки Telegram.

Дуров заявил, что Telegram будет использовать встроенные методы обхода блокировок, не требующие действий от пользователей. В результате жертвами блокировок стали и сторонние компании, IP-адреса которых использовал Telegram.

Несмотря на все попытки блокировки Telegram, мессенджер продолжал работать у многих пользователей. Неэффективность блокировки признавал и сам Роскомнадзор – в апреле 2019 года возглавлявший тогда ведомство Александр Жаров говорил, что существующая система блокировки Telegram не оказывает должного воздействия. В Роскомнадзоре также заявляли, что работают над повышением эффективности блокировок мессенджера.

Кроме того, несмотря на блокировку, Минкомсвязь РФ активно использовала мессенджер при координации вывозных рейсов россиян из-за рубежа в период пандемии.

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"Конечно, в первую очередь в Telegram вернулись те компании, которые и без того там присутствовали, но не могли это делать официально. Конечно, каналов стало гораздо больше. Очень многие ждали, чтобы сняли блокировку с Telegram, потому что, несмотря на блокировку, популярность Telegram в эти годы только росла", — прокомментировал РИА Новости руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

За первый месяц после разблокировки количество каналов в мессенджере увеличилось в разы. Возобновили активную работу каналы госкомпаний и госкорпораций, в частности "Роскосмоса", "Россетей", "Ростеха", "Роснано", ВЭБа, "Почты России", "Газпрома", "Аэрофлота", РЖД.

ВТБ в июне запустил свой Telegram-канал "Оперштаб ВТБ". Его открытие в кредитной организации объяснили тем, что банк постоянно развивает форматы взаимодействия, чтобы быть ближе и доступнее в любых каналах связи в зависимости от предпочтений клиентов. "Безусловно, мы воспользуемся возможностями Telegram как платформой для поддержки пользователей специалистами, доставки уведомлений о переводах, платежах и т.п., чат-ботов, рассылки новостей и проведения опросов/голосований", — комментировали в пресс-службе банка.

Сбербанк также запустил свой официальный канал в мессенджере. Глава крупнейшего российского банка Герман Греф заявил, что приветствует решение Роскомнадзора о снятии ограничений доступа к Telegram.

Кроме того, в Telegram есть каналы ведущих российских вузов, музеев, театров, различных общественных организаций и прочих учреждений.