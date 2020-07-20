МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/. Отмена блокировки Telegram в России, обрадовавшая пользователей месяц назад, может ударить по рекламным и маркетинговым агентствам: после легализации мессенджера крупные компании и банки могут размещать в нем рекламу напрямую, отказавшись от услуг посредников, заявил РИА Новости руководитель агентства Content Review Сергей Половников.

Роскомнадзор, с апреля 2018 года блокировавший Telegram в РФ за отказ предоставить ФСБ ключи для расшифровки сообщений, 18 июня 2020 года по согласованию с Генпрокуратурой снял требования по ограничению доступа к мессенджеру. Сообщая об отмене блокировки, Роскомнадзор отмечал, что "позитивно оценивает высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму".

По словам Половникова, после разблокировки в мессенджер, в первую очередь, вернулись те компании, которые и без того там присутствовали, но не могли это делать официально. Крупные компании и банки размещали рекламу в Telegram и во время блокировки, но делали это через агентства, пояснил эксперт.

"Сейчас это просто стало возможно делать напрямую. Поэтому первые, кто пострадает от того, что Telegram стал легальным – это, конечно, агентства – рекламные и маркетинговые, которые служили прослойкой. Туда же можно отнести различные сервисы, которые позволяли делать ссылки на Telegram, которые открывались, потому что домен t.me был заблокирован", — сказал глава Content Review.

По его мнению, в ближайшем будущем Telegram, потерпевший неудачу с выпуском собственной криптовалюты, запустит новую систему монетизации.

"Что изменится в ближайший год – это 100% будет введена дополнительная система монетизации. Понятно, что у Дурова (основателя Telegram – ред.) не получилось с криптовалютой, поэтому Telegram так или иначе начнет либо сам продавать рекламу, либо запустит некий механизм для упорядочивания этого рынка. А если новый механизм монетизации придет, то это приведет в Telegram "белые" деньги, и мы сможем, наконец, оценивать нормально рынок рекламы в Telegram", — уверен эксперт.

Он также не исключает, что после отмены блокировки Telegram, пользующийся большой популярностью, будет включен в список приложений для предустановки на продаваемые в России устройства. "Это вполне логичный следующий шаг в контексте, так скажем, неофициального, но явного сближения Дурова с российскими властями", — полагает эксперт.