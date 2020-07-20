МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Цена бумаг малайзийских компаний, которые занимаются производством резиновых и латексных перчаток, выросла в текущем 2020 году сильнее, чем акции американского производителя электрокаров Tesla, сообщает агентство Bloomberg.

В частности, акции компании Supermax Corp. выросли в цене более чем на 1000%. Бумаги Top Glove Corp. — на 389%.

А бумаги Tesla выросли в цене только на 259%.

Такой взрывной рост цен на акции производителей перчаток произошел из-за пандемии коронавируса COVID-19, а также последовавшего резкого подъема спроса на средства индивидуальной защиты.

Агентство отмечает также, что для Малайзии такой рост акции местных компаний стал беспрецедентным: сразу три ведущих производителя перчаток увеличили свою совокупную рыночную стоимость на $26 млрд.

В настоящее время, поясняет агентство, каждый доллар из десяти, вложенный в фондовый рынок Малайзии, инвестирован в производство перчаток.

"Рост производителей перчаток напоминает многим [рост] Tesla, однако перспективы доходов этого сектора более уверенные, чем у Tesla, — прокомментировал управляющий фондами Northcape Capital Ltd.Росс Кэмерон и отметил, что в следующем 2021 году ожидается роста прибыли производителей перчаток на более чем 100%.