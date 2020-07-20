МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к снижению в паре с долларом после старта торгов и продолжает дешеветь к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск понедельника рос на 19 копеек — до 72,06 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 82,48 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,02% — до 42,7 доллара за баррель.

Курс доллара на старте торгов снижался на 8 копеек, евро рос на 15 копеек к уровню предыдущего закрытия.