МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение по рублевому индексу Мосбиржи после старта торгов, долларовый индекс РТС также теряет свои позиции, свидетельствуют данные Московской биржи. Рубль перешел к снижению к доллару после старта торгов и продолжает терять позиции к евро

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск понедельника снижался на 0,41% — до 2763,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65% — до 1208,26 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,3% — до 42,58 доллара за баррель.

Индекс Мосбиржи на старте снижался на 0,21%.