МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.34 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,13% — до 4,93 долларов, "Новатэка" — на 0,85%, до 150,7 доллара, "Лукойла" — на 0,8%, до 68,35 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,49% — до 5,09 доллара, "Газпром нефти" — на 0,23%, до 22 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,76% — до 25,39 доллара, "Северстали" —росла на 0,41%, до 12,2 доллара, НЛМК — снижалась на 0,55%, до 19,05 доллара.

Бумаги ВТБ дешевели на 0,08% — до 0,92 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 11,58 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опускалась на 0,65%, до 22,8 доллара.

GDR АФК "Система" дешевели на 0,69% — до 5,04 доллара, бумаги "Магнита" — на 0,38%, до 13,12 доллара, расписки "Ленты" — росли в цене на 0,3%, до 2,48 доллара.