МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику в понедельник на опасениях вокруг распространения коронавируса и в ожидании новостей с первого очного саммита ЕС после начала пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.48 мск немецкий индекс DAX рос на 0,35%, до 12963,25 пункта, французский CAC 40 — повышался на 0,05%, до 5071,81 пункта, британский индекс FTSE 100 — снижался на 0,37%, до 6266,65 пункта. Ранее в ходе торгов все три индекса находились в "красной" зоне.

Инвесторы продолжают с пессимизмом следить за распространением коронавируса в мире, опасаясь его негативных последствий для мировой экономики. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в минувшее воскресенье, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов.

Кроме того, трейдеры продолжают ждать новостей с саммита ЕС, на котором лидеры пытаются договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. Он стартовал в пятницу, шел в выходные и должен возобновиться днем в понедельник, хотя изначально предполагалось, что он будет длиться два дня.

"Это типовой образец переговоров в Европе, где лидеры действительно спорят до последнего момента, прежде чем прийти к консенсусу", — сказал агентству Блумберг аналитик BCA Research Матье Савари (Mathieu Savary).