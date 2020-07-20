МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Евро дорожает к доллару в понедельник днем и достигает максимума за четыре месяца в надежде на то, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности по фонду восстановления экономики от связанного с коронавирусом кризиса, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.50 мск курс евро к доллару рос до 1,1454 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1426 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 1,1467 доллара, что является максимальным значением с марта. Курс доллара к иене поднимался до 107,2 иены со 106,99 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,09%, до 95,85 пункта.

Инвесторы с оптимизмом надеются, что лидеры стран ЕС все-таки смогут согласовать бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Саммит, на котором обсуждаются эти вопросы, начался в пятницу, шел в выходные, и после небольшого перерыва возобновится днем в понедельник.

Речь идет о фонде восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

По мнению старшего валютного стратега Rabobank Джейн Фоули (Jane Foley), которое приводит агентство Рейтер, тот факт, что курс евро не может стабилизироваться выше отметки 1,146 доллара, сигнализирует о том, что нужно больше факторов, чтобы подтолкнуть единую европейскую валюту выше.

"Но я бы сказала, что примерно с мая фундаментальные факторы для евро улучшились. Мы видели поддержку политиков ЕС, мы видели, как ЕЦБ также пытался подавить опасения фрагментации. Возможно, нам нужно еще пару позитивных заголовков, чтобы (евро — ред.) перейти к следующему шагу", — сказала эксперт. Аналитики предполагают, что следующим уровнем сопротивления для евро может быть отметка 1,1495 доллара, что станет максимумом за полтора года.