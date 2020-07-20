МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются в пределах 1% на опасениях вокруг распространения коронавируса, который может негативно отразиться на всей мировой экономике, в том числе на спросе на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.39 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,9% — до 42,75 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,84% — до 40,25 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,93%, до 40,37 доллара за баррель.

Ключевым фактором, который в понедельник оказывает давление на настроения инвесторов, является продолжающееся распространение коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в минувшее воскресенье, что число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 14 миллионов. Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли (Jeffrey Halley), мнение которого приводит агентство Рейтер, отметил растущие с каждым днем риски второй волны COVID-19, которая угрожает росту мировой экономики.

Агентство добавляет, что хотя мировой спрос на топливо восстановился после связанного с карантинными ограничениями падения на 30% в апреле, "его использование все еще ниже предпандемического уровня", например, розничный спрос на бензин в США снова падает по мере роста числа заболевших коронавирусом.

Участники торгов также обратили определенное внимание на статистику из Японии, согласно которой страна снизила импорт нефти в июне на 14,7% по сравнению показателем годичной давности. "Падение было не таким выраженным, как в мае, когда он упал на 25% в годовом исчислении", — добавляет Рейтер.