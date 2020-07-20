20 июл — Dow Jones. Фьючерсы на американские фондовые индексы в понедельник снижаются. Внимание переключается на ухудшающиеся перспективы бизнеса и препятствия, возникшие при принятии новых правительственных стимулирующих пакетов помощи. Очередной всплеск коронавирусной инфекции грозит подорвать восстановление экономики.

Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,1%. На прошлой неделе ведущие американские индексы немного выросли. Панъевропейский Stoxx Europe 600 сегодня колеблется между ростом и снижением. Китайские индексы сегодня резко выросли, а другие азиатские рынки продемонстрировали более сдержанную динамику.

Общее количество погибших от коронавируса в США превысило 140 300 человек, и на выходных число зараженных продолжило увеличиваться. Все больше инвесторов и экономистов склоняются к тому, что стабильное восстановление мировой экономики, пострадавшей от сильного спада за три месяца по конец июня, будет зависеть от успешных мер властей по сдерживанию новых вспышек заболевания.

"Число зараженных и экономическая активность не могут расти одновременно. Должно остаться что-то одно, – пояснила Сима Шах, старший аналитик Principal Global Investors. – В данный момент участники рынка могут принять введение региональных карантинных мер в США за благоприятную новость, поскольку она покажет, что власти воспринимают все серьезно".

На этой неделе о результатах отчитаются такие ведущие американские корпорации, как Coca-Cola, Lockheed Martin и United Airlines Holdings. Они также должны озвучить ожидания на оставшуюся часть года. Согласно опросу аналитиков, проведенному FactSet, прибыль 500 крупнейших публичных компаний США за 2-й квартал, как ожидается, упала на 44%.

Руководители компаний в различных отраслях, включая сектор путешествий и досуга, ожидавшие дестабилизации в течение нескольких месяцев, теперь готовятся к более длительным проблемам, поскольку возобновление роста числа зараженных во многих штатах подорвало надежды на быстрое восстановление. Компании увольняют сотрудников, отправленных в неоплачиваемый отпуск, сокращают основные виды деятельности и на неопределенное время сворачивают производство.

Сегодня после завершения основной сессии отчетность опубликует технологический гигант IBM.

Кроме того, внимание приковано к перспективам дополнительных стимулирующих мер, призванных укрепить экономику в США и Европе. Примерно 25 млн американцев в конце июля могут перестать получать 600 долларов в неделю в виде федеральных пособий по безработице, что грозит перечеркнуть восстановление потребительских расходов. Это один из важнейших вопросов, которые предстоит решить конгрессу, когда он вернется к работе позднее на этой неделе, чтобы обсудить еще один законопроект предоставления помощи пострадавшим от коронавируса. У законодателей будет всего несколько недель на принятие положений для помощи семьям и компаниям.

"Если на этой неделе поступят некоторые позитивные сообщения о стимулирующих мерах в США, появится дополнительное пространство для роста рисковых активов, – указала Джейн Фоули, директор валютной стратегии в Rabobank. – Но обстановка на фондовых рынках будет неспокойной до тех пор, пока не появятся благоприятные новости о ситуации с коронавирусом".

В Европе сегодня уже четвертый день продолжаются переговоры о долгожданном плане восстановления стоимостью 1,8 трлн евро. Лидеры уже начали обмениваться жесткими репликами, и появились опасения насчет срыва переговоров. Представители властей ЕС на выходных не смогли договориться об окончательной стоимости мер и не определились, сколько выделить в виде грантов и на каких условиях.

Если лидеры не смогут договориться до конца июля, это сильно разочарует инвесторов, хотя немногие ожидают, что соглашение может быть достигнуто на этой неделе. Евро укрепился к доллару на 0,3%.

"Все ждут от лидеров каких-то решений, – сказал Флориан Гензе, экономист по Европе в Berenberg. – Очень важно построить конструктивный диалог и прийти к какому-то соглашению до летних отпусков".

Структура пакета помощи почти так же важна, как и его сроки, отмечают инвесторы и аналитики. Доля грантов и кредитов в пакете помощи будет ключевым фактором для таких стран с высокой задолженностью, как Италия. Инвесторы сегодня покупают итальянские гособлигации, в результате чего доходность 10-летних бондов опустилась на 2,5 базисного пункта до 1,151%.

"Если на гранты будет выделено намного меньше средств, чем ожидалось, это разочарует участников рынка", – полагает Шах.

Китайский Shanghai Composite прибавил 3,1%, при этом рост возглавили акции ведущих страховщиков. В пятницу вечером банковский и страховой регулятор Китая заявил, что позволит национальным страховым компаниям выделять до 45% общего объема активов на долевые вложения, тогда как раньше порог составлял 30%.

По оценкам Tianfeng Securities, в следующие три года это может увеличить вложения в китайский фондовый рынок на 530 млрд юаней (75,8 млрд долларов). Как отметили фондовые управляющие, это нормативное изменение считается позитивным сигналом для рынка в целом и может улучшить прибыльность страховщиков.

Фондовые индексы Южной Кореи и Гонконга немного снизились, а японский Nikkei 225 слегка повысился.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась с пятничных 0,628% до 0,617%.

Нефть марки Brent подешевела на 1% до 42,68 доллара.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ