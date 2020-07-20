МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Курс рубля днем в понедельник укрепляется к доллару и евро после утреннего негатива, "рублевым быкам" помогает налоговый период и замедление падения нефтяных котировок марки Brent, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.32 мск понедельника снижался на 41 копейку — до 71,46 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 81,81 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,83% — до 42,78 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАШЕЛ ДРАЙВЕРЫ РОСТА

Курс рубля начал торги неуверенной динамикой к доллару и несколько раз менял направление в паре с американской валютой. При этом рубль утром снижался к евро на фоне его роста на международном валютном рынке форекс.

В первой половине торгов нефтяные котировки марки Brent теряли более 1%, что оказывало также давление на рубль, однако днем стоимость нефти замедлила снижение, что на фоне налогового периода помогло отечественной валюте выйти в плюс.

"В целом российский рынок отражал ход торгов на международных площадках, где пара евро-доллар укреплялась на 0,3%, а индекс доллара слабел на 0,1-0,2%. Отметим, что евро активно рос на фоне продолжения напряженных переговоров на саммите ЕС, длящихся еще с пятницы", — отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

Ключевым фактором для дальнейшей динамики российской валюты остается глобальный аппетит к риску, считает Григорий Жирнов из Нордеа-банка. Возможности роста нефтяных котировок являются ограниченными, поскольку определять динамику цен на нефть, на его взгляд, продолжат перспективы восстановления мировой экономики, которые по-прежнему туманны.

Оказать поддержку рублю на предстоящей неделе может приближение пика налогового периода, добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, в среднесрочной перспективе Жирнов по-прежнему не видит пространства для значимого укрепления рубля.

"В пользу такого сценария говорит медленное восстановление мировой экономики, трения между США и Китаем, распространение коронавируса в мире, антироссийская санкционная риторика, а также обратная конвертация дивидендов в валюту",- добавляет он.

В целом для рубля по-прежнему сохраняется не слишком благоприятный фон, обусловленный не столько ускорением мировых темпов роста заболевания коронавирусом, сколько периодическими вспышками антироссийской риторики с запада, грозящей усилению санкционных рисков, указывает Кравченко из "Велес Капитала". Однако на текущей неделе данный фактор будет нивелирован валютными продажами экспортеров в рамках подготовки к основным налоговым платежам в следующий понедельник, считает он.

Аналитики BCS GM считают, что курс доллара на текущей неделе останется у отметки 72 рубля. В случае введения новых санкций США, о чем на прошедшей неделе предупреждал госсекретарь Помпео, доллар может подняться выше этого уровня, полагают они, хотя сильного обвала эксперты не ожидают.