МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник растет по основным индексам после негативной динамики в первой половине торгов, рублевый индекс Мосбиржи направился в сторону круглого уровня на улучшении настроений инвесторов и корпоративных новостей, следует из данных торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 16.02 мск рос на 0,45%, до 2787,3 пункта (уже поднимался до 2790,24 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,92%, до 1227,38 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 36 копеек — до 71,52 рубля, евро — на 51 копейку, до 81,69 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,6% — до 42,88 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Депозитарные расписки ГК "Эталон" растут на 4,97% — до 113,58 рубля и уже подскакивали на 10,44% — до 119,5 рубля на фоне рекомендации совет директоров выплатить акционерам финальные дивиденды по итогам 2019 года в размере 12 рублей на акцию/ГДР.

Также в лидерах роста акции ВТБ, которые прибавляют 4,01% и уже подскакивали на 4,7% — до 3,6445 копейки. Акции ВТБ явно отстали от рынка и почти не принимали участия в восстановлении после мартовского провала, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Текущий коэффициент цены акции на прибыль едва не дотягивает до 2,5, что говорит о недооценённости. Кроме того, дивидендная доходность по бумаге составляет около 3,7%, что вполне сравнимо с депозитом, но имеет потенциал к увеличению. Соответственно, любые новости, или слухи по корпоративному развитию приводят к повышению интереса инвесторов к данным акциям. Тем более, что в последнее время ВТБ закладывает весьма важные основы для будущего развития", — комментирует Кочетков рост акций банка.

"Альянс с "Яндексом" позволит банку расширить своё участие в развитии современных цифровых технологий. Кроме того, появились данные по операционным результатам за июнь. Месяц оказался весьма удачным по направлению выдачи ипотечных кредитов. К примеру, в Хабаровском крае прирост выданных ипотечных кредитов в июне составил 35%. Соответственно, можно рассчитывать, что банк достаточно спокойно переживёт коронавирусный период и вернётся к активному наращиванию своей прибыли, что неминуемо отразится и на дивидендной доходности его акций", — добавляет аналитик.

Бумаги ВТБ в понедельник пытаются расти в рамках среднесрочного диапазона, ограниченного уровнями 3,4-3,65 копейки, замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Веских технических драйверов движения по акциям до выхода из указанного "боковика" не наблюдается, считает она. В краткосрочной перспективе при способности котировок удержаться выше 3,65 копейки можно сделать ставку на движение в район 3,8 копейки, а пробой вниз 3,4 копейки, в свою очередь, направит бумаги к минимуму с апреля 3,264 копейки, полагает она.

Акции "Интер РАО" (+3,99%) продолжали повышение, начавшееся в пятницу, в ожидании пересмотра долгосрочной стратегии развития в конце июля, указывает Кожухова.

Акции "Газпрома" поднимаются на 1,05%. "Повод – информация о том, что с 1 августа цены на газ для российской промышленности вырастут на 3%, для сравнения, в 2018 году цены индексировались на 3,4%, в 2019 – на 1,4%", — обращает внимание Александр Осин из "Фридом Финанс".

Также в лидерах роста – акции "Фармсинтеза" (6,15%), "Магнита" (2,93%), бумаги "Россетей" (обыкновенные акции растут на 2,89%, префы – на 2,88%), обыкновенные акции "Мечела" (2,56%), депозитарные расписки "Русагро" (2,52%) и акции АФК "Система" (2,42%).

В лидерах снижения – акции компании "Городские инновационные технологии" (-1,92%), НМТП (-1,65%), "Распадской" (-1,41%) и префы "Мечела" (-1,1%).

ПРОГНОЗЫ

Во второй половине сессии не исключено восстановление оптимизма на биржах США, что могло бы оказать локальную поддержку нефти и российским активам, считает Кожухова из "Велес Капитала".

"По сравнению с данными на закрытие прошлой недели, прогнозы динамики рынка улучшились – с учетом новых, июльских прогнозов спроса на нефть ОПЕК, сохранения рейтинга РФ агентством S&P и на фоне сокращения валютных интервенций Минфина на текущей неделе возможным представляется итоговое повышение индекса Мосбиржи", — говорит Осин из "Фридом Финанс".