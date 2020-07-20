МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник преимущественно показывают небольшой рост, инвесторы оценивают хорошие новости о вакцине от коронавируса и ожидают новых экономических стимулов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.36 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,05%, до 26685,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опускался на 0,06%, до 3222,8 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднимался на 0,12%, до 10515,58 пункта.

Некоторого оптимизма рынку в понедельник добавили новости об очередных успешных испытаниях вакцины от COVID-19, разрабатываемой немецкой биотехнологической компанией BioNTech и американским фармацевтическим гигантом Pfizer. Исследования показали, что вакцина была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.

При этом участники торгов также надеются на дополнительные стимулы для поддержки мировой экономики.

Ожидается, что на текущей неделе в США будет представлен законопроект о новом пакете поддержки экономики. В то же время в воскресенье президент Дональд Трамп заявил, что может отклонить очередной стимулирующий пакет, если там не будет предусмотрено снижение налога на заработную плату. Весной этого года конгресс принял законы о поддержки экономики в общей сложности на 2,9 триллиона долларов на фоне эпидемии коронавируса, которая привела с рекордному спаду ВВП и росту безработицы.

Однако опасения по поводу скачка случаев COVID-19 в США и в целом в мире оказывают давление на настроения рынков, снижая аппетит инвесторов к риску. Так, по данным университет Джонса Хопкинса на понедельник, в США за последние сутки выявлены более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, свыше 400 человек скончались.