МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российская нефть Urals все еще торгуется в Северо-Западной Европе с премией к североморской Brent, однако она опустилась до 0,3 доллара за баррель 15-16 июля с рекордного уровня конца июня в 2,45 доллара, сообщило международное ценовое агентство Argus.

"В условиях ограниченного предложения среднетяжелой нефти в Северо-Западной Европе российский сорт с 24 апреля оценивается выше североморского датированного (Brent — ред.). Удорожание Urals обусловлено двумя факторами: сниженным предложением сырья в рамках действия соглашения ОПЕК+ и высоким выходом дизтоплива. Спрос на это топливо оставался относительно устойчивым по сравнению с интересом к другим нефтепродуктам в условиях ограничений из-за COVID-19", — отмечает Argus.

Оно указывает, что на этом фоне 29-30 июня премия Urals к Brent достигала рекордных $2,45 за баррель. Это сделало российскую нефть менее привлекательной, и пошел обратный процесс.

"В условиях слабого интереса к Urals партии этого сорта подешевели. Премия на Urals к эталону (Brent — ред.) 15-16 июля составила 0,3 доллара за баррель, что может восстановить спрос на это сырье, в том числе со стороны переработчиков в Балтийском регионе", — пишет Argus. По его данным, в целом за первую половину июля премия составляла в среднем 1,25 доллара за баррель.

Агентство отмечает, что Urals традиционно является основным сортом в сырьевых корзинах НПЗ в Польше, Финляндии и Литве, однако региональные переработчики пока сокращают импорт российской нефти ввиду низкой рентабельности ее процессинга. "Вместо Urals они предпочитают приобретать альтернативное сырье с месторождений Каспийского и Северного морей, свидетельствуют данные судовых агентов", — сообщил Argus.

Так, поставки морских партий Urals в порты Польши, Финляндии и Литвы в июле составят около 33% всего импорта нефти по сравнению с 65,3% в первой половине 2020 года. В июне доля российского сорта в общем объеме сырья, ввозимого через порты этих стран, превышала 72%, приводит агентство предварительные данные аналитической компании Vortexa. При этом отмечается, что на нефть марки Brent приходится почти 30% поставок в эти порты в июле, что вдвое больше среднего показателя в первом полугодии.