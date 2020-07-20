МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Золото в понедельник вечером дорожает, поскольку продолжающийся рост числа случаев заражения COVID-19 вызывает опасения инвесторов, которые обращаются в результате к надежным активам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,46%, или на 8,25 доллара — до 1818,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,3% — до 20,215 доллара за унцию, обновляя максимум с августа 2016 года.

Инвесторы по-прежнему предпочитают безопасные активы, к которым традиционно относятся драгоценные металлы, поскольку рост числа случаев заражения коронавирусом снижает перспективы скорого восстановления мировой экономики.

Число случаев коронавируса продолжают расти, а эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний США предупреждают, что оно может еще увеличиться осенью и зимой. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

"Увеличение числа заражений в таких странах, как США, Бразилия и Индия увеличит время восстановления экономики", — сказал агентству Рейтер старший аналитик Activ Trades Карло-Альберто де Каса (Carlo Alberto De Casa), отметив, что неопределенность остается высокой и это будет по-прежнему поддерживать цены на золото.