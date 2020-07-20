МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Евро стабилизировался к доллару в понедельник вечером после активного роста днем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.34 мск курс евро к доллару рос до 1,143 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1426 доллара за евро. Ранее в ходе торгов показатель достигал уровня в 1,1467 доллара, что является максимальным значением с марта. Курс доллара к иене поднимался до 107,1 иены со 106,99 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,01%, до 95,93 пункта.

В понедельник днем активному росту европейской валюты способствовал оптимизм инвесторов, вызванный надеждами, что лидеры стран ЕС все-таки смогут согласовать бюджет и фонд восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса. Саммит, на котором обсуждаются эти вопросы, начался в пятницу, шел в выходные, и после небольшого перерыва продолжается в понедельник.

Речь идет о фонде восстановления в 750 миллиардов евро, 500 миллиардов из которых будут выдаваться в виде субсидий, а 250 — в виде займов. Все средства фонда должны быть освоены до 2026 года. Также на саммите обсуждается финансовый план ЕС на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.

"Мы видим некоторую фиксацию прибыли в евро", — отметил агентству Рейтер старший валютный стратег Scotiabank в Торонто Шон Осборн (Shaun Osborne). При этом эксперт ожидает дальнейшего роста евро, поскольку "эта сделка выгодна для европейской экономики".