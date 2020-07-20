МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на опасениях вокруг активного роста случаев коронавируса и его влияния на восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,23% — до 43,03 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на нефть марки WTI дешевели на 0,2% — до 40,67 доллара за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI — на 0,22%, до 40,5 доллара за баррель.

Ключевым фактором, влияющим на рынки продолжает оставаться коронавирус. По данным университета Джонса Хопкинса на понедельник, в США за последние сутки выявлены более 61 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, свыше 400 человек скончались. В мире выявлено уже более 14 миллионов случаев заражения, свыше 597 тысяч человек скончались.

"При нынешних обстоятельствах цены вряд ли принесут значительный прирост очень скоро, пока не появится сигнал о замедлении пандемии", — приводит агентство Рейтер слова аналитика Rystad Energy Бьёрнара Тунхойгена (Bjornar Tonhaugen).

При этом некоторую поддержку рынкам оказывают новости о разработке вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах в испытании вакцины. Исследования показали, что она была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.