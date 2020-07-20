МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ перед закрытием основной сессии превысил 2800 пунктов по индексу Мосбиржи, свидетельствуют данные торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на 18.37 мск повысился на 0,9%, до 2801 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,5%, до 1235 пунктов. Индекс Мосбиржи обновил максимум с 13 июля, поднявшись выше психологически значимой отметки 2800 пунктов.

На закрытие основных торгов повысился на 0,99%, до 2802,24 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1235,85 пункта. Доллар при этом снижается на 44 копейки, до 71,43 рубля.

Рынок нефти вечером повышается на 0,05%, до 43,16 доллара за баррель марки Brent. Фондовые индексы западной Европы в основном выросли — на 0,5-0,9%. Американские индексы преимущественно прибавляют — 0,4-1,5%.