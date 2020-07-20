МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы, кроме британского FTSE 100, закрыли торги понедельника ростом, вызванным оптимизмом вокруг испытаний вакцины от нового коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, до 6261,52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,47%, до 5093,18 пункта, немецкий DAX — на 0,99%, до 13046,92 пункта.

В понедельник оптимизм инвесторов обусловлен новостями об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах в испытании вакцины. Исследования показали, что она была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.

Старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA Эдвард Мойя (Edward Moya), чье мнение приводит агентство Рейтер, отмечает, что рынки с оптимизмом встретили подробности об исследованиях, но теперь все внимание будет сосредоточено на следующих этапах. "Именно здесь все что угодно может пойти не так", — отметил он.

Кроме того, трейдеры продолжают ждать новостей с саммита ЕС, на котором лидеры пытаются договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. Саммит, на котором обсуждаются эти вопросы, начался в пятницу, шел в выходные и после небольшого перерыва возобновился днем в понедельник.

"Тот факт, что лидеры ЕС пожелали вернуться на четвертый день, судя по всему, является хорошим знаком. Это говорит о том, что власти должны в итоге к чему-то прийти, а не прибегать к другому саммиту в течение следующих нескольких недель", — считает старший стратег по мировым рынкам Axicorp Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение также приводит агентство.