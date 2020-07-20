МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Лукойла", в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,8%, до 5,03 доллара, "Новатэка" — на 0,92%, до 153,4 доллара, "Лукойла" — осталась на уровне предыдущего закрытия в 68,9 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 2,27%, до 5,23 доллара, "Газпром нефти" — на 0,45%, до 22,15 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 0,39%, до 25,68 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 1,65%, до 12,35 доллара, НЛМК — на 1,25%, до 19,4 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 6%, до 0,97 доллара, Сбербанка — на 1,24%, до 11,83 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 0,87%, до 23,15 доллара.

GDR АФК "Система" выросли в стоимости на 4,73%, до 5,31 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 6,41%, до 14,11 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 2,22%, до 2,53 доллара.