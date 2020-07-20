МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели вырос, закрепившись на психологически значимом уровне 2800 пунктов по индексу Мосбиржи.

Позитивный внешний фон, рейтинговое решение S&P по России и слабеющий против рубля доллар обусловили продолжение роста российских акций по индексу Мосбиржи четвертый день подряд.

Этот рублевый индикатор на закрытие основных торгов повысился на 0,99%, до 2802,24 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,62%, до 1235,85 пункта. Доллар при этом снижался на 44 копейки, до 71,43 рубля.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский фондовый рынок в понедельник преимущественно повышался. Позитивный фон был создан решением международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз – стабильный. Такой прогноз отражает ожидания S&P относительно того, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые пандемия коронавируса создает для финансовой стабильности страны.

Стоимость нефти марки Brent не демонстрировала единой динамики и вечером не менялась к предыдущему фиксингу, оставаясь около 43,14 доллара за баррель. Давление на нефтяные котировки сохраняется на фоне опасений вокруг активного роста случаев коронавируса и его влияния на восстановление спроса.

Западноевропейские биржевые индексы выросли в понедельник на 0,5-1%. Американские фондовые индексы растут вечером на 0,4-1,5%.

Поддержка пришла от новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах в испытании вакцины. Исследования показали, что она была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.

Кроме того, трейдеры продолжают ждать новостей с саммита ЕС, на котором лидеры пытаются договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. Саммит, на котором обсуждаются эти вопросы, начался в пятницу, шел в выходные и после небольшого перерыва возобновился днем в понедельник.

В лидерах роста на российской площадке оказались акции "Фармсинтеза" (+12,3%), "Интер РАО" (+6,6%), ВТБ (+5,8%), АФК "Система" (+4,4%), акции "Магнита" (+4,2%). Опустились акции "ОГК-2" (-0,8%), "Распадской" (-0,8%), НМТП (-0,8%), "Лукойла" (-0,3%),

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В начале дня российский рынок оказался под давлением внешнего фона, что привело к снижению на открытии торгов, однако в дальнейшем улучшение внешней конъюнктуры позволило ему отыграть утренние потери и выйти на положительную территорию, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом индекс Мосбиржи вышел на верхнюю границу диапазона 2750-2800 пунктов. Несмотря на это, мы сохраняем скептическое отношение к текущему росту, оценивая риски активизации продаж российских бумаг как существенные. Их реализация может привести к возобновлению негативной динамики и уходу индекса Мосбиржи ниже 2700 пунктов", — добавил он.

После преодоления индексом Мосбиржи следующим сопротивлением росту станет уровень 2835 пунктов, оценивает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2750-2850 пунктов, добавила она.