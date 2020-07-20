МОСКВА, 20 июл /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо повышался к доллару и к евро, отыгрывая рейтинговое решение S&P по России.

Повышение стоимости нефти и западных фондовых индексов добавляет позитива в динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.58 мск снижался на 52 копейки, до 71,35 рубля, курс евро прибавлял 59 копеек, до уровня 81,61 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПОШЕЛ ВВЕРХ ПОСЛЕ СЛАБОЙ НЕДЕЛИ

Российская валюта начала неделю коррекционным ростом после слабой динамики прошлой недели. Так, доллар за предыдущие пять торговых сессий вырос более чем на 1,1 рубля, а евро – на 2,3 рубля.

Позитивный фон был создан решением международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P), подтвердившего долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз – стабильный. Такой прогноз отражает ожидания S&P относительно того, что фискальный баланс России позволит ослабить риски, которые пандемия коронавируса создает для финансовой стабильности страны.

Стоимость нефти марки Brent вечером прибавляла 0,4%, до 43,3 доллара за баррель, давая позитивный сигнал курсу рубля. Несмотря на сохранение опасений вокруг активного роста случаев коронавируса и его влияния на восстановление спроса, нефтяные "быки" находят силы для удержания стоимости "черного золота".

Западноевропейские биржевые индексы выросли в понедельник на 0,5-1%. Американские фондовые индексы растут вечером на 0,4-1,5%, что также сигнализируют о повышенном спросе на рисковые активы.

Поддержка пришла от новостей об успешных испытаниях вакцины от COVID-19. Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об очередных успехах в испытании вакцины. Исследования показали, что она была безопасна и вызывала иммунный ответ у пациентов.

Кроме того, трейдеры продолжают ждать новостей с саммита ЕС, на котором лидеры пытаются договориться о создании антикризисного фонда для восстановления экономики и о формировании многолетнего бюджета. Саммит, на котором обсуждаются эти вопросы, начался в пятницу, шел в выходные и после небольшого перерыва возобновился днем в понедельник.

В итоге евро и доллар снижаются вечером к рублю на 0,6%. Рублевая цена нефти колеблется около 3,1 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Российский долговой рынок в пятницу сумел переломить негативную тенденцию и сегодня сохраняет восходящую динамику, и это поддерживает курс рубля, рассуждает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Вероятно, рубль на краткосрочном горизонте исчерпал потенциал ослабления, в том числе благодаря предстоящему пику налоговых платежей, приходящемуся на следующую неделю. Обусловленная этим продажа инвалюты со стороны экспортеров оказывает поддержку рублю", — добавил он.

Поддержку российская валюта могла получить со стороны экспортеров, которые начинают подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на 27 июля, также считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом доллар продолжает двигаться в нижней половине диапазона 70-75 рублей, и пока мы не видим поводов для выхода за границы этого коридора", — добавил он.