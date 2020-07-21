БУЭНОС-АЙРЕС, 21 июл /ПРАЙМ/. Основные держатели долга Аргентины отказались от предложений правительства страны по его реструктуризации, пообещав выдвинуть собственные идеи, сообщает телеканал TN со ссылкой на заявление.

"Группы Ad Hoc, ACC и Exchange, которые владеют более чем третью облигаций Аргентины, сообщают, что договорились представить новое предложение правительству Аргентины", — приводит канал заявление кредиторов. В чем заключается это новое предложение, не указывается.

Ранее в интервью изданию Financial Times президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что оферта, сделанная властями в июне, является последней, на большее правительство пойти не может.

Власти Аргентины продлили срок переговоров с кредиторами до 4 августа.

Правительство уже несколько раз откладывало срок действия оферты по реструктуризации долга, стремясь договориться с инвестфондами.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллиона долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга.