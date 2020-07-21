МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается во вторник утром после того, как лидеры ЕС пришли к согласию по фонду восстановления экономики и многолетнему финансовому плану, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.13 мск курс евро к доллару снижался до 1,1431 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1444 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 107,31 иены со 107,24 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 95,88 пункта.

Ранее европейские лидеры по итогам саммита в Брюсселе достигли соглашения об общем бюджете на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро и плане восстановления экономики в 750 миллиардов евро, 390 из них — в форме субсидий. Решение было принято по итогам четырех дней саммита вместо двух.

"Сделка является позитивным фактором, демонстрирующим солидарность и обеспечивающим более сильное восстановление экономики. На рынках позитивные новости уже были учтены", — приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Maybank Кристофера Вона (Christopher Wong).

Рынки продолжают следить за сезоном отчетностей, который стартовал на прошлой неделе. Позднее на текущей неделе ожидаются отчетности таких компаний, как Coca-Cola, Microsoft и Tesla.