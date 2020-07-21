МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь) -0,2% 0% (факт)
4:30 AUD Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике    
5:30 AUD Австралия — Выступление главы РБА Филлипа Лоуи    
15:30 CAD Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май) -22% 12%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь) 0,1% 0,1%
15:30 CAD Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май) -26,4% 20%
16:00 EUR Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух    
16:30 EUR Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -8,322 млн барр  

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB РусГидро — операционные результаты за 2кв и 1П2020    
  RUB Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2020 и телеконференция менеджмента    

 

 

 