События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 июля
МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 21 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июнь)
|-0,2%
|0% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Протокол заседания РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|5:30
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА Филлипа Лоуи
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (май)
|-22%
|12%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (июнь)
|0,1%
|0,1%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём розничных продаж (м/м) (май)
|-26,4%
|20%
|16:00
|EUR
|Германия — Выступление вице-президента Бундесбанка Клаудии М. Бух
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-8,322 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|РусГидро — операционные результаты за 2кв и 1П2020
|RUB
|Группа ЛСР — операционные результаты за 2кв2020 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20200721/831804255.html