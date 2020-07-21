МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль растет к доллару и евро в начале торговой сессии на фоне дорожающей нефти и возросшего аппетита к риску на мировых рынках.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск снижался на 30 копеек, до 71,03 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 81,40 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,8%, до 43,61 доллара за баррель по марке Brent.