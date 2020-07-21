МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ уверенно растет в начале дня по основным биржевым индексам на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.12 мск рос на 0,8%, до уровня 2824 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,4% — до 1253 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,8%, до 43,61 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах выросли в пределах 2,5% на фоне обновления индексом высокотехнологичных компаний NASDAQ рекордных отметок. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,5-0,8%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) также в основном растут — в пределах 2,6%.