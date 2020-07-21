МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник уверенно растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), при этом в лидерах роста находятся расписки банков, которые дорожают на 3-4%, свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,49%, до 5,11 доллара, "Новатэка" — на 1,27%, до 155,35 доллара, "Лукойла" — на 1,23%, до 69,75 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,22%, до 5,3 доллара, "Газпром нефти" — на 2,14%, до 22,62 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 0,82%, до 25,89 доллара, "Северстали" — росла на 1,82%, до 12,57 доллара, НЛМК — на 1,39%, до 19,67 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 4,27%, до 1,01 доллара, Сбербанка — на 3,21%, до 12,21 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 3,02%, до 23,85 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 1,98%, до 5,42 доллара, бумаги "Магнита" — на 1,35%, до 14,3 доллара, расписки "Ленты" — на 0,3%, до 2,54 доллара.