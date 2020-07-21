МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы демонстрируют положительную динамику во вторник на итогах первого очного саммита ЕС после начала пандемии коронавируса, а также на перспективах создания вакцины от COVID-19, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.50 мск немецкий индекс DAX рос на 1,5%, до 13250,6 пункта, французский CAC 40 — повышался на 1,05%, до 5146,71 пункта, британский индекс FTSE 100 — на 0,45%, до 6290,05 пункта.

Во вторник европейские трейдеры с оптимизмом отыгрывают внутренние новости. В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Кроме того, поддержку рынкам оказывают новости вокруг разработки вакцины от коронавируса. Так, в понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

"Сочетание оптимизма в том, что касается вакцины, и финансовой поддержки способствует повышению рыночных настроений во вторник. Обнадеживающие результаты оксфордской вакцины вкупе с договоренностью лидеров ЕС по фонду восстановления в 750 миллиардов евро нивелируют растущую напряженность между Великобританией и Китаем и рост количества заболевших COVID-19 в Калифорнии", — полагает аналитик City Index Фиона Чинкотта (Fiona Cincotta), которую цитирует агентство Франс Пресс.

В понедельник Великобритания объявила о приостановке на неопределенный срок экстрадиции в Гонконг из-за введения КНР закона о нацбезопасности региона. Во вторник посольство Китая в Великобритании выступило с осуждением решения властей Соединенного Королевства, назвав это нарушением международного права и норм.