МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника положительной динамикой на укреплении надежд на скорое создание вакцины от коронавируса и на оптимизме из Европы, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 3320,89 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,72%, до 2232,7 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,31% — до 25635,66 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,39%, до 2228,83 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,58%, до 6156,3 пункта. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,73%, до 22884,22 пункта.

Оптимизм инвесторов связан преимущественно с новостями вокруг разработки вакцины от коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

Трейдеры также обратили внимание на новости из Европы, где двухдневный саммит ЕС по обсуждению экономических вопросов затянулся на четыре дня и завершился в ночь на вторник. Так, европейские лидеры с пятницы обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро как субсидии, 360 миллиардов как займы.

"Это довольно хороший план по сравнению с другими странами. Рынки должны воспринимать эту новость очень хорошо", — прокомментировал агентству Рейтер договоренность лидеров ЕС стратег по международным фондовым активам Jefferies в Гонконге Шон Дерби (Sean Darby).

Трейдеры также обратили внимание на корпоративные новости. Так, финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, сообщила о запуске процесса одновременного первичного публичного размещения акций (IPO) на биржах Гонконга и Шанхая. По данным СМИ, данное IPO может стать одним из крупнейших в мире в 2020 году, а Ant Group может получить оценку всей компании на уровне свыше 200 миллиардов долларов.