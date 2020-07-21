МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Совокупная капитализация четырех IT-гигантов США — Amazon, Alphabet, Microsoft и Apple превысила аналогичный показатель всего фондового рынка Японии, свидетельствуют данные рынка и агентства Блумберг.

По данным агентства, рыночная капитализация фондового рынка Японии по состоянию на понедельник, 20 июля, составляла 5,841 триллиона долларов.

В то же время, как показывают данные торгов, капитализация Amazon по итогам торгов понедельника достигла 1,59 триллиона долларов, Microsoft — 1,6 триллиона долларов, Alphabet — 1,07 триллиона долларов, и Apple — 1,71 триллиона долларов. Таким образом, их совокупная капитализация составляет 5,97 триллиона долларов.

Также, по данным агентства, рыночная капитализация трех из этих четырех компаний превышает показатель для фондового рынка Южной Кореи, который составляет 1,4 триллиона долларов.

Такая ситуация является следствием резкого роста стоимости акций IT-компаний в США — с начала года акции производителя iPhone подскочили на 31%, Microsoft — на 29%, Amazon — на 60% и Alphabet — на 17%. Все эти компании входят в расчет американского индекса высокотехнологичных компаний NASDAQ, который показал в понедельник очередной исторический рекорд, достигнув 10767,09 пункта.