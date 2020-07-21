МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс евро сохраняет слабую негативную утреннюю динамику по отношению к доллару во вторник днем после достижения максимума с начала марта, произошедшего на фоне итогов саммита ЕС, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 12.33 мск курс евро к доллару снижался до 1,1437 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1444 доллара за евро. Ранее в ходе торгов вторника евро достигал 1,147 доллара, что является максимумом с 9 марта. Курс доллара к иене поднимался до 107,28 иены со 107,24 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 95,76 пункта.

Ослабление курса евро в паре с долларом происходит после его подъема до максимума с начала марта, который был обусловлен итогами саммита ЕС. В ночь на вторник в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Валютный стратег Commerzbank Эстер Райхельт (Esther Reichelt), оценивая результаты саммита, сказала агентству Рейтер, что "компромисс оправдал ожидания рынка, но не превзошел их".

"Отныне, в первую очередь, восстановление реальной экономики и ситуация с коронавирусом будут определять будущую динамику курса евро", — сказала Райхельт, добавив, что курс единой европейской валюты на уровне 1,14 доллара является "обоснованным".