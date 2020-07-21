21 июля — Dow Jones. Фьючерсы на фондовые индексы США повышаются. Инвесторы ждут публикации финансовой отчетности ряда крупных компаний, по которой можно будет судить о том, как они справляются с трудностями, вызванными коронавирусной пандемией.

Фьючерсы на S&P 500 повысились на 0,7%; сегодня американский индекс широкого рынка, по всей видимости, продолжит рост. Вчера подъем на американском рынке акций возглавили технологические компании, Nasdaq Composite поднялся на 2,5% и установил новый рекорд. S&P 500 вырос не так сильно – на 0,8%.

Технологические компании, вероятно, и сегодня останутся в центре внимания. Бумаги IBM в часы после завершения регулярной сессии набрали более 5%. Ее выручка за 2-й квартал снизилась не так сильно, как опасались аналитики Уолл-стрит, а в подразделении облачных вычислений выручка подскочила на 30%. После окончания сегодняшней сессии результаты опубликует еще одна технологическая компания, акции которой в этом году пользуются популярностью у инвесторов, – Snap.

"Акции технологических компаний значительно опережают в росте широкий рынок, – отмечает директор SYZ Private Banking по инвестиционным решениям для состоятельных клиентов Люк Филип. – Мы считаем, что такая ситуация будет длиться еще по крайней мере несколько дней, пока не будут опубликованы результаты" Microsoft и Amazon.com.

Сегодня перед началом торгов станут известны результаты Coca-Cola и Lockheed Martin, а вечером отчетность опубликует United Airlines.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%, после того как политические лидеры Европейского союза рано утром во вторник договорились о плане расходов на восстановление экономики. Бюджет этой программы составит 1,8 трлн евро. Фонд экономической помощи впервые будет формироваться за счет выпуска общего долга ЕС, что может укрепить экономические связи между странами блока.

"Это важный момент в истории Европейского союза, учитывая масштаб программы и тот факт, что она будет профинансирована выпуском облигаций, – отметил старший макроэкономический аналитик Nordea Asset Management Себастьян Гали. – Это беспрецедентная по размеру эмиссия общего долга ЕС".

Стоимость государственных облигаций южных стран Европы растет второй день подряд на новостях о том, что бюджет целевой помощи на 750 млрд евро предусматривает выдачу грантов странам с наименее устойчивой экономикой. Доходность 10-летних правительственных облигаций Греции впервые с февраля опустилась ниже 1%. Доходность итальянских облигаций снизилась со вчерашних 1,089% до 1,062%.

Золото, которое считается защитным активом, выросло в цене на 0,4% до 1824,90 доллара за тройскую унцию. Цена достигла максимума с 2011 года. По словам Филипа из SYZ, инвесторы скупают этот металл, чтобы защититься от потенциального роста инфляции по мере того, как центральные банки накачивают экономику деньгами.

"Это элементарная стратегия: сохраняются многочисленные факторы неопределенности, поэтому для защиты стоит покупать золото", – говорит Филип. В портфеле его компании на золото приходится 4,5%–5,0%.

Ведущие фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день с умеренным ростом. Лидером стал гонконгский Hang Seng, набравший более 2%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,7%.

— Автор Anna Hirtenstein, anna.hirtenstein@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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