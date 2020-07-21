МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль наращивает темпы роста и обновляет недельные максимумы на фоне дорожающей в район 45 долларов за баррель нефти марки Brent. Евро опустился ниже 81 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск падал на 65 копеек, до 70,68 рубля, курс евро – на 72 копейки, до уровня 80,94 рубля – минимумов с 15 июля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость марки Brent растет на 2,9%, до 44,55 доллара за баррель.