МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник ощутимо растет к доллару и к евро, отыгрывая обновление рынком нефти максимумов с 6 марта, следует из данных Московской биржи.

Рост западных фондовых индексов, приближение пика налогового периода июля и ожидание участниками рынка снижения в пятницу ключевой ставки ЦБ РФ добавляют позитива в динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск снижался на 56 копеек, до 70,77 рубля, курс евро — на 68 копеек, до уровня 80,99 рубля, следует из данных Мосбиржи.

РУБЛЬ НАШЕЛ СИЛЫ ДЛЯ РОСТА

Российская валюта продолжила рост понедельника и уверенно прибавляет второй день подряд.

Позитивный фон поддерживается обновлением стоимостью нефти марки Brent максимумов с 6 марта, когда произошел его обвал из-за неспособности тогда ОПЕК+ договориться о продлении после 31 марта соглашения о сокращении добычи нефти. Днем черное золото прибавляет в цене 3%, до 44,6 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают надежды на восстановление мировой экономики. Этому способствует оптимизм в связи с новостями вокруг разработки вакцины от коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на итоги саммита ЕС. В ночь на понедельник в Брюсселе завершилась встреча лидеров ЕС, которая длилась с пятницы. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Западноевропейские биржевые индексы на таком фоне растут на 0,5-1,8%. Американские фондовые фьючерсы прибавляют 0,7-0,8%, что также сигнализируют о повышенном спросе на рисковые активы.

Общий фон на глобальных рынках преимущественно позитивный, цены на нефть растут, большинство валют развивающихся рынков в плюсе, однако рост рубля выделяется, что обусловлено продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам, считает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Отсутствие санкционной риторики создало благоприятный фон для продажи иностранной валюты, чем воспользовались экспортеры, которым предстоят налоговые выплаты уже на следующей неделе, отметил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.

В итоге, евро и доллар днем снижаются рублю на 0,9% каждый. Рублевая цена нефти поднялась до 3,15 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Одобрение нового пакета стимулов от ЕЦБ взбодрило рынки и помогло рублю практически полностью вернуть позиции, утраченные в предыдущие сессии, отметил Олег Кочетков из МТС Банка.

"Тем не менее, против рубля сейчас играет низкий сезон экспорта энергоресурсов, и мы склонны ожидать консолидацию доллара в диапазоне 70-72 рубля в ближайшее время", — добавил он.

В ближайшие дни налоговый фактор, скорее всего, еще продолжит оказывать поддержку рублю, помогая удерживать занятые позиции (ниже 71 по доллару и вблизи 81 рубля по евро), однако после проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к минимумам прошлой недели, сказал Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Доллар приближается к сильной поддержке около 70,47 рубля, отметил Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер". "При сохранении благоприятного внешнего фона российская валюта может предпринять попытку пробоя данного технического препятствия. Однако более вероятным сценарием пока выглядит формирование коридора консолидации доллара с нижней границей на этой поддержке", — добавил он.