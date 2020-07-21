МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы растут во вторник на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам, о чем свидетельствует рост на рынках Европы и Азии, следует из данных торгов.

По состоянию на 15.16 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,68%, до 26813,5 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 11037,12 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,74%, до 3269,38 пункта.

Динамика фьючерсов в США указывает на то, что торги на американских биржах во вторник могут открыться ростом на фоне оптимизма на других мировых фондовых рынках. Так, ростом, достигавшим 2,6% закрылись биржи АТР, также в уверенном плюсе находятся и рынки Европы на фоне новостей о разработке и испытании вакцины от коронавируса.

Трейдеры во вторник также оценивают финансовые отчетности ряда американских компаний. Так, американская IT-корпорация International Business Machines Corp. (IBM) сообщила, что чистая прибыль за второй квартал сократилась на 46%, до 1,361 миллиарда долларов, а выручка — на 5,5%, до 18,123 миллиарда долларов. При этом аналитики ждали выручку на уровне 17,42 миллиарда долларов. В ходе предварительных торгов в США акции компании дорожают более чем на 5%.

Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola по итогам второго квартала упала на 32% и составила 1,779 миллиарда долларов, а выручка уменьшилась на 28%, до 7,15 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 7,2 миллиарда. При этом разводненная прибыль на акцию за этот же период составила 0,41 доллара против 0,61 доллара годом ранее, скорректированный показатель составил 0,42 доллара при прогнозе в 0,4 доллара. Ценные бумаги компании дорожают на предварительных торгах в США на 2,1%.

Кроме того, инвесторы ждут новостей по дальнейшей поддержке экономики США, пострадавшей от коронавируса. Как пишет агентство Рейтер, во вторник советники президента США Дональда Трампа и демократы в конгрессе должны обсудить следующие шаги по реагированию на связанный с COVID-19 кризис, а республиканцы в конгрессе заявили, что работают над законопроектом по экономической поддержке на сумму один триллион долларов.