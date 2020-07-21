МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на улучшении настроений инвесторов и на фоне роста нефтяных котировок марки Brent, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.35 мск рос на 1,31%, до 2838,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,19%, до 1262,93 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 52 копейки — до 70,81 рубля, курс евро — на 60 копеек, до 81,07 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,77% — до 44,48 доллара за баррель.

РЫНКИ РАСТУТ НА ОПТИМИЗМЕ ИНВЕСТОРОВ

Сегодня российские индексы открылись вверх, после чего продолжили активно повышаться, реагируя на сверхпозитивный внешний фон, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

"Вчера после завершения у нас основой сессии американский рынок акций и нефтяные цены ускорили подъем. Во вторник мировые рынки сохранили восходящую динамику, усилив ее после старта российской сессии. Высокому спросу на рисковые активы способствует достижение на саммите ЕС консенсуса по пакету стимулов европейской экономики", — отмечает он.

Дополнительным позитивом выступило сделанное вчера вечером заявление министра финансов США о том, что президент США Дональд Трамп поддержал идею найти еще 1 триллион долларов для помощи американской экономике, пострадавшей от глобальной пандемии, добавляет он.

К текущему моменту европейские площадки прибавляют порядка 0,44-1,62%, фьючерсы на ведущие биржевые индексы США – 0,68-0,79%.

К середине торгового дня российские фондовые индексы оставались в уверенном плюсе благодаря улучшению зарубежных настроений, также отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста — бумаги девелоперских компаний: акции "Галс-Девелопмент" растут на 8,02%, ГК "ПИК" – на 4,35%, ЛСР – на 2,02%, "Мостотреста" – на 1,55%.

Дорожают также акции "Южно-Уральского никелевого комбината" (9,64%), Таганрогского котлостроительного завода "Красный котельщик" (5,93%), "М.Видео" (4,29%), обыкновенные акции "Россетей" (4,06%), депозитарные расписки X5 (3,54%), акции "Детского мира" (3,44%), а также акции "Аэрофлота" (3,43%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,23%), акции ВТБ (2,99%) и акции "Магнита" (2,65%).

Среди лидеров снижения – акции "Фармсинтеза" (-5,71%), "Уральской кузницы", входящей в группу "Мечела" (-3,66%), префы "Квадры" (-1,54%), депозитарные расписки Qiwi (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи сегодня приблизился к сильному сопротивлению, находящемуся на пятимесячном максимуме 2856 пунктов. Индекс РТС подходит к ближайшему техническому препятствию 1270 пунктов. Если мировые рынки продолжат рост, российские фондовые индикаторы способны пробить данные сопротивления", — считает Бабин из "БКС Брокер".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии закрепились в уверенном плюсе и поднялись к пикам с начала июля (2849 и 1266 пунктов) благодаря оптимизму на зарубежных площадках, и в том числе на нефтяном рынке. Если мировая склонность к риску продолжит расти, отечественный рынок вскоре может перейти к краткосрочному повышению", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".