МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Минфин России 22 июля на безлимитных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) предложит ценные бумаги двух выпусков, говорится в сообщении министерства.

Минфин, в частности, предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26232 с погашением в октябре 2027 года и ОФЗ с индексируемым номиналом серии 52002 с погашением в феврале 2028 года в объеме остатков, доступных для размещения в каждом выпуске.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.