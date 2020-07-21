МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник открылись ростом вслед за подъемом на фондовых рынках Европы и Азии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.32 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) рос на 0,7%, до 26867,45 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,61%, до 3271,54 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 10820,98 пункта.

Во вторник на американских рынках присутствует аппетит к риску, так как трейдеры обратили внимание на уверенный рост азиатских и европейских бирж. Биржи АТР закрылись ростом в пределах 2,6%, также в уверенном плюсе находятся и рынки Европы.

Инвесторы также с надеждой ожидают новых экономических стимулов со стороны правительства. Как пишет агентство Рейтер, во вторник советники президента США Дональда Трампа и демократы в конгрессе должны обсудить следующие шаги по реагированию на связанный с COVID-19 кризис, а республиканцы в конгрессе заявили, что работают над законопроектом по экономической поддержке на сумму один триллион долларов.

Кроме того, инвесторы с интересом следят за корпоративными отчетностями компаний. Акции крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola растут почти на 3% после сообщения о том, что спрос на ее газированные напитки улучшился после "самого сложного" квартала года. Чистая прибыль компании по итогам второго квартала упала на 32% и составила 1,779 миллиарда долларов, а выручка уменьшилась на 28%, до 7,15 миллиарда долларов. Аналитики ожидали выручку на уровне 7,2 миллиарда.

Американская IT-корпорация International Business Machines Corp. (IBM) сообщила, что чистая прибыль за второй квартал сократилась на 46%, до 1,361 миллиарда долларов, а выручка — на 5,5%, до 18,123 миллиарда долларов. При этом аналитики ждали выручку на уровне 17,42 миллиарда долларов. В ходе торгов акции компании дорожают более чем на 3%.