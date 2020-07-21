МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером снижается к другим основным мировым валютам на фоне проснувшегося у инвесторов аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.39 мск курс евро к доллару рос до 1,1468 с 1,1444 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 106,89 с 107,24 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,37%, до 95,48 пункта.

В четверг инвесторы отдают предпочтение рисковым активам, таким как акции, и отказываются от покупок надежной американской валюты.

Оптимизм на фондовых рынках обусловлен новостями с саммита ЕС, который завершился в Брюсселе в ночь на понедельник. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов евро из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Рисковым настроениям на рынках способствуют также новости о возможных новых экономических стимулах правительства США. Как пишет агентство Рейтер, во вторник советники президента США Дональда Трампа и демократы в конгрессе должны обсудить следующие шаги реагирования на кризис, связанный с COVID-19, а республиканцы в конгрессе заявили, что работают над законопроектом по экономической поддержке на сумму 1 триллион долларов.

Участники торгов также продолжают отыгрывать новости о возможном лечении коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.