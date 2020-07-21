МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник вечером на ослаблении курса доллара, серебро тем временем дорожает уже на 5,9%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.55 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,14%, или на 20,35 доллара — до 1837,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 5,9% — до 21,383 доллара за унцию. Цена палладия росла на 5,43% — до 2223,85 доллара.

Ослабление курса доллара традиционно оказывает давление на стоимость металлов, которые становятся дороже для держателей иностранной валюты. Привлекательность доллара снижается на фоне роста аппетита к риску в свете новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса и новых экономических стимулах.

"Золото черпает силу из-за более слабого доллара, несмотря на улучшение настроений на рынке. Фундаментальные темы, влияющие на глобальные настроения, остаются нетронутыми, а рост числа случаев коронавируса в крупнейшей экономике мира способствует возникновению чувства беспокойства", — отметил старший аналитик FXTM Лукман Отунуга (Lukman Otunuga), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Аналитик по сырьевым товарам UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение также приводит агентство, отметил, что золото также находит поддержку в дискуссиях о новых финансовых стимулах.

Как пишет агентство Рейтер, во вторник советники президента США Дональда Трампа и демократы в конгрессе должны обсудить следующие шаги по реагированию на связанный с COVID-19 кризис, а республиканцы в конгрессе заявили, что работают над законопроектом по экономической поддержке на сумму один триллион долларов.