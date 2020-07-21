МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль вечером ощутимо растет к доллару и к евро в район недельных максимумов, опираясь на дорожающую нефть.

Рост аппетита к риску на мировых площадках, приближение пика налогового периода июля и ожидания снижения в пятницу ключевой ставки ЦБ добавляют позитива в динамику российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.30 мск снижался на 72 копейки до 70,62 рубля (минимум с 13 июля), курс евро — на 52 копеек до уровня 81,15 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро обновил минимум с 15 июля, упав до 80,85 рубля.

РУБЛЬ НАШЕЛ ПРИЧИНЫ ДЛЯ РОСТА

Российская валюта продолжила расти второй день подряд, корректируя снижение прошлой недели.

Позитивный фон поддерживается обновлением стоимостью нефти марки Brent максимумов с 6 марта, когда произошел его обвал из-за неспособности ОПЕК+ договориться о продлении после 31 марта соглашения о сокращении добычи нефти. Вечером "черное золото" прибавляет в цене 3,3% до 44,7 доллара за баррель.

Инвесторы отыгрывают надежды на восстановление мировой экономики. Этому способствует оптимизм в связи с новостями вокруг разработки вакцины от коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.

Кроме того, лидерам ЕС удалось в ходе затянувшегося дольше, чем ожидалось, саммита договориться о бюджете и фонде восстановления экономики Европы от кризиса. Под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия – пришлось сократить до 390 миллиардов евро субсидии странам (с 500 миллиардов) и нарастить до 360 миллиардов (с 250 миллиардов) займы.

Западноевропейские биржевые индексы на таком фоне выросли на 0,1-1%. Американские фондовые индексы прибавляют 0,7-1,2%, что также сигнализируют о повышенном спросе на рисковые активы.

Активный рост нефтяных котировок вкупе с налоговым периодом оказали рублевому курсу локальную поддержку, отмечает Антон Покатович из компании "БКС премьер".

В итоге евро и доллар снижаются рублю на 0,9% каждый. Рублевая цена нефти поднялась до 3,15 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Живущий ожиданиями и действующий на опережение финансовый рынок сейчас закладывается на скорое появление вакцины от Covid-19, и это ключевой драйвер роста акций и слабости доллара, рассуждает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

"Мы не исключаем того факта, что цены на нефть могут краткосрочно оказываться в диапазоне 45-50 долларов за баррель Brent. Однако обустроиться в этом ценовом коридоре надолго помешают величина запасов, рост объемов производства в США и снижение уровня квот в рамках соглашения ОПЕК+. Соответственно, и курс доллара в диапазоне 70-68 рублей на продолжительное время не задержится", — оценил он.

Основные "медвежьи" факторы – вирусная угроза и геополитическая напряженность – полностью сохраняют свою актуальность, и потенциал укрепления российской валюты является ограниченным, считает Покатович из компании "БКС премьер". "По нашим оценкам, в среду курс доллара сформируется в диапазоне 70,6-71,4 рубля", — оценил он.

Стоит также отметить риски усиления санкционной риторики в отношении РФ, что является фоновым фактором давления, но его нельзя сбрасывать со счетов, сказал Шульгин. "Палата представителей США накануне одобрила поправку в рамках законопроекта об ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, которая предполагает расширение санкций к проекту "Газпрома" "Северный поток 2". Также сенаторы-демократы во главе с Диком Дурбином представили резолюцию против возврата России в G8. Ранее Дональд Трамп проявлял готовность пригласить президента РФ Владимира Путина к участию в саммитах формата G7", — сказал эксперт.