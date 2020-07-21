МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ вырос по индексу Мосбиржи на поддержке нефти и позитивном настрое инвесторов, индекс РТС показал более сильную динамику на фоне укрепления рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи закрытию вырос на 0,84%, до 2825,71 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,93%, до 1259,72 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 66 копеек — до 70,67 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 81,22 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,8% — до 44,5 доллара за баррель.

К текущему моменту европейские площадки выросли на 0,13-0,96%, большинство ведущих биржевых индексов США поднимаются 0,46-1,12%.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов оставались в плюсе, получая поддержку от позитивного внешнего фона, но не удержались у максимумов дня, констатирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Российский рынок акций во вторник демонстрировал рост. Нефтяные котировки преодолели уровень 44 доллара за баррель, на зарубежных биржевых площадках наблюдался позитивный импульс. Причинами для локального повышения риск-аппетитов стали сообщения о появлении новых потенциальных вакцин от коронавируса, а также о создании ЕС фонда в размере 750 миллиардов евро для борьбы с последствиями пандемии", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – обыкновенные акции "Россетей" (5,44%), депозитарные расписки X5 (5,42%), обыкновенные акции "Мечела" (4,81%), акции ГК "ПИК" (4,72%), "Аэрофлота" (3,74%), а также депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (3,7%), акции "Мосэнерго" (3,66%), "Магнита" (3,54%) и акции ОГК-2 (3,29%).

Депозитарные расписки Qiwi упали в цене на 10,07%, отыгрывая планы акционеров платежного сервиса в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать акции компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS). В ходе вечерних торгов расписки уже падали на 10,4%, до 1201 рубля – минимума с 29 июня. Бумаги компании на Московской бирже в течение дня находились под давлением, падение усилилось с открытием бирж США.

Ранее во вторник компания сообщила, что акционеры Qiwi планируют в рамках вторичного размещения акций (SPO) продать 6,8 миллиона акций компании класса B в виде американских депозитарных акций (ADS).

Компания также отметила, что продающие акционеры предоставили страховщикам 30-дневный опцион на покупку до 1,02 миллиона ADS. Конкретные акционеры в сообщении компании не называются. Также указано, что всю выручку от размещения получат продающие акционеры, при этом компания не получит никаких доходов.

Среди лидеров снижения также акции "Фармсинтеза" (-8,18%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (-1,59%), акции "Системы" (-1,54%), "Яндекса" (-1,51%), Московской биржи (-1,29%) и акции ТМК (-1,07%).

ПРОГНОЗЫ

По оценкам Бахтина из "БКС Премьер", текущий импульс роста на рынках является неустойчивым, "вирусные" риски и угроза эскалации напряженности между США и Китаем способны быстро изменить настроения участников торгов.

В среду данные по изменению запасов сырой нефти в США представит EIA, также в середине недели станет известен объем продаж на вторичном рынке жилья в Штатах за первый месяц лета, напоминает он.

Аналитик ожидает, что в среду индекс Мосбиржи может формироваться в пределах диапазона 2775-2850 пунктов.

"Индексы Мосбиржи и РТС во вторник поднялись до максимумов с 6 июля (2849 и 1266 пунктов), от которых отступили ближе к завершению сессии. Обоим индикаторам удалось прорваться выше верхних границ краткосрочных диапазонов (2835 и 1250 пунктов), что предвещает дальнейший рост как минимум в район 2860 и 1285 пунктов и подтверждает сохранение среднесрочного восходящего тренда. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2805-2865 пунктов", — считает Кожухова из "Велес Капитала".

По мнению Валерия Емельянова из "Фридом Финанс", на следующей сессии рост индекса Мосбиржи будет ограничен уровнем в 2860 пунктов.