МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом на итогах саммита ЕС и оптимистичных новостях о вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,13%, до 6269,73 пункта, французский CAC 40 — на 0,22%, до 5104,28 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 13171,83 пункта.

Во вторник основное внимание инвесторов было сосредоточено на прошедшем саммите ЕС и его итогах. Лидеры обсуждали бюджет и фонд восстановления экономики Европы от кризиса, вызванного пандемией. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов евро из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением "экономной четверки" — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

"Это добавит фундамент нынешнему "бычьему" рынку…. Это окажет долгосрочное влияние в том смысле, что если в будущем Европейский союз окажется в подобной ситуации, то рынки будут ожидать, что правительства придут на помощь", — считает старший стратег по макроэкономике Rabobank Теуве Мевиссен (Teeuwe Mevissen), которого цитирует агентство Рейтер.

Поддержку рыночному оптимизму также оказали новости о разработке вакцины от коронавируса. В понедельник британский медицинский журнал The Lancet сообщил, что вакцина от коронавируса, разработанная учеными Оксфордского университета совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошла первую фазу испытаний. Вакцинация привела к выработке у испытуемых антител к COVID-19, отметили авторы разработки.