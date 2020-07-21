МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме АФК "Система", во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,11%, до 5,14 доллара, "Новатэка" — на 1,83%, до 156,2 доллара, "Лукойла" — на 2,06%, до 70,32 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,18%, до 5,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,58%, до 22,5 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,05%, до 25,95 доллара. Расписки "Северстали" подорожали на 2,27%, до 12,63 доллара, НЛМК — на 2,06%, до 19,8 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 6,18%, до 1,03 доллара, Сбербанка — на 3,42%, до 12,23 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", выросла на 5,62%, до 24,45 доллара.

GDR АФК "Система" снизились в стоимости на 0,19%, до 5,3 доллара, цена бумаг "Магнита" выросла на 6,09%, до 14,97 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 1,19%, до 2,56 доллара.