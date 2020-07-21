ВАШИНГТОН, 21 июл /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы во вторник закрылись разнонаправленно на росте акций нефтяных компаний и обсуждении нового стимулирующего пакета для экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 23.00 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 0,6% — до 26840,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,17% — до 3257,29 пункта, причем в последние минуты торгов он даже уходил в красную зону. Между тем индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ после уверенного роста днем к вечеру опустился на 0,81% — до 10680,36 пункта.

Индекс DJIA подтолкнули вверх акции таких нефтяных гигантов, как Chevron и Exxon Mobil, продемонстрировавшие рост во вторник. Кроме того, его поддержали растущие акции компаний Nike, Boeing и Raytheon Technologies.

Скромные результаты двух других индексов были вызваны заявлением лидера республиканского меньшинства в палате представителей Митча Макконнелла, который поставил под сомнение, что очередной пакет поддержки экономики размером триллион долларов будет принят на этой неделе.